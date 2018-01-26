За депутата Николаевского горсовета Копейку внесли залог – он вышел из СИЗО

В четверг, 25 января, депутат Николаевского горсовета Игорь Копейка вышел из СИЗО под залог в размере 1 миллион 57 тысяч 200 гривен.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, суд арестовал Игоря Копейку с возможностью внесения залога 25 января.

В то же время, по информации «Преступности.НЕТ», за Копейку залог внесли четыре человека.

После получения справки об уплате денег депутата отпустили. При этом деньги якобы заплатили в ближайшие часы после оглашения судьей решения об аресте.

Стоит отметить, что согласно декларации Игоря Копейки за 2016 год, депутат ничего не заработал. Однако на его счетах в банке находится 189 тысяч 700 долларов США, 51 тысяча 700 евро и 377 тысяч 700 гривен.