За депутата Николаевского горсовета Копейку внесли залог – он вышел из СИЗО

В четверг, 25 января, депутат Николаевского горсовета Игорь Копейка вышел из СИЗО под залог в размере 1 миллион 57 тысяч 200 гривен.
Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Как известно, суд арестовал Игоря Копейку с возможностью внесения залога 25 января.
В то же время, по информации «Преступности.НЕТ», за Копейку залог внесли четыре человека.
После получения справки об уплате денег депутата отпустили. При этом деньги якобы заплатили в ближайшие часы после оглашения судьей решения об аресте.
Стоит отметить, что согласно декларации Игоря Копейки за 2016 год, депутат ничего не заработал. Однако на его счетах в банке находится 189 тысяч 700 долларов США, 51 тысяча 700 евро и 377 тысяч 700 гривен.
Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина.
Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.
Как известно, 17 и 18 января суд не смог избрать Игорю Копейке, его сыну Николаю и директору фирмы «ПИК «МГБ» Вадиму Фолтину меру пресечения - на второй день было принято решение о их госпитализации. 22 января заседание по Николаю Копейке не состоялось, так как не явился его второй защитник. 24 января заседание продолжилось, однако вечером был объявлен перерыв, так как рабочий день у суда закончился.
Также, мера пресечения уже избрана Дмитрию Рябцу (2 месяца ареста с правом внесения залога в размере 16,753 миллионов гривен) и Олегу Тоболину (2 месяца ареста с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен).