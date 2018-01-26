Суд признал давление следствия на фигуранта «дела Титова» – прокуроров обязали соблюдать права обвиняемого

Вячеслав Ерошкин и Степан Божило Жовтневый районный суд Мариуполя признал действия зампрокурора Николаевкой области Степана Божило и следователя Вячеслава Ерошкина относительно фигуранта «дела Титова» Дмитрия Леонова давлением и обязал в дальнейшем не прибегать к подобным методам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин, опубликовав соответствующее решение суда.

Дмитрий Леонов «Суд удовлетворил жалобу Леонова на действия прокурора Божило С.Б. и следователя Ерошкина В.В., которые без ведома и без участия защитников посещали его в СИЗО с целью оказания психологического давления, и обязал обеспечить соблюдения прав подозреваемого», – написал адвокат.

Как говорится в определении суда, речь идет о двух случаях. Один раз Божило и Ерошкин в кабинете задания СИЗО осуществляли психологическое давление на подозреваемого Леонова, чтобы он признал свою вину в преступлениях, а во втором случае – у Леонова хотели взять образцы слюны.

Оба инцидента проходили без присутствия адвокатов Дмитрия Леонова.

Напомним, 29 августа сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, известным под прозвищем «Мультик».

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения. Михаила Титова поместили под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

После чего Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.