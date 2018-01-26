На Херсонщине неизвестные захватили завод по переработке сои

В Херсонской области неизвестные захватили завод по переработке сои, сотрудники говорят о причастности представителей Генеральной прокуратуры.

Об этом говорится в сюжете «112 Украина».

Уже несколько лет проводятся судебные слушанья по заводу по переработке сои в Херсонской области, предыдущий собственник которого завел предприятие в долги. Однако производство продолжает работать, но под присмотром группы лиц, которые выступают охраной предприятия, прикрепленной, по словам сотрудников, представителями ГПУ.

- Ворвалась группа в балаклавах и с палками, в количестве где-то 30 человек. Смяли нашу охрану и ворвались на территорию, и сразу на ворота повесили свои замки с цепями и взяли под контроль, - рассказал журналистам начальник отдела службы безопасности завода Станислав Бойко.

По его словам, следователь по делу завода, доверил охрану объекта компании, которая формально обанкротилась еще в 2011 году.

Работе завода «охранники» не мешают, ведь там все еще функционирует и государственная охранная служба, а по договору представители новой «охраны» имеют совсем другие обязанности, о чем рассказал начальник Новокаховского отдела управления полиции охраны Дмитрий Пославский.

По его словам, представители охраны сообщили, что работают «озранники» по трудовому договору, в котором значатся уборщиками снега. Представители государственной охраны ведут переговоры с ними, а сотрудники предприятия собираются отправить письмо о происходящем генпрокурору Юрию Луценко, с просьбой к тому прокомментировать действия его подчиненного, ведь пока по заводу нет никаких судебных решений.

Напомним, на Полтавщине полиция задержала более 40 рейдеров, которые пытались «отжать» агропредприятие.