Спецслужба Нидерландов взломала сеть российских хакеров и зафиксировала их лица

Специалисты из нидерландской разведывательной службы AIVD смогли проникнуть в сеть российской хакерской группы Cozy Bear и следили за ними более года. За это время AIVD получила информацию о связях группировки с российскими властями и данные об атаке на сервера Демократической партии США.

Об этом пишет нидерландское издание «de Volkskrant».

Сотрудники AIVD проникли в компьютерную сеть Cozy Bear летом 2014 года. По данным издания, российские хакеры базировались в здании университета возле Красной площади в Москве.

Нидерландская разведывательная служба выявила доказательства того, что именно Cozy Bear причастна ко взлому серверов Демократической партии. По данным издания, AIVD предоставила эту информацию властям США, что послужило началом расследования ФБР по вмешательству Кремля в американские президентские выборы в 2016 году.

Также, сообщает «de Volkskrant», AIVD смогла получить доступ к камерам видеонаблюдения в офисе хакеров и зафиксировала лица участников группировки. Отмечается, что состав группы варьировался, в основном действовали 10 человек.

Благодаря полученным данным, Нидерланды предупредили США информацию об возможной атаке на Госдепартамент, которая позже была отражена.

AIVD также якобы установила причастность некоторых российских официальных лиц к деятельности хакерской группы.

На данный момент специалисты AIVD уже не находятся в компьютерной сети Cozy Bear. Нидерланды следили за российским хакерами от 1 года до 2,5 лет.

Напомним, в ЦРУ заявили, что к атаке вируса Petya в Украине причастны хакеры российской разведки.