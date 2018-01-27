В США преступнику отложили смертную казнь – до исполнения приговора оставалось всего полчаса

Верховный суд США 25 января приостановил исполнение смертного приговора 67-летнему Вернону Мэдисону, осужденному за убийство полицейского еще в 1985 году. Казнь остановили всего за полчаса до запланированного времени. Мэдисон успел съесть «последнюю еду» - два апельсина.

Об этом сообщает «Медуза».

Мэдисон осужден за убийство полицейского Джулиуса Шолти в апреле 1985-го в Мобиле, столице Алабамы. В тот день Мэдисон ссорился со своей подругой, Шерил Грин, которая выгнала его из дома. Шолти, служивший в отделе по делам несовершеннолетних, прибыл туда по вызову Грин, которая не могла найти свою дочку; еще до его приезда девочка нашлась. Увидев, что Грин ссорится с мужчиной, Шолти решил остаться и вызвал подмогу. Он попросил Мэдисона уйти, но тот вскоре вернулся с оружием и убил Шолти двумя выстрелами в голову, а также ранил Грин.

Мэдисона приговаривали к смерти трижды – в 1985-м, 1990-м и 1994-м. На первых процессах позиция защиты сводилась к тому, что у него есть психические заболевания; на третьем суде мужчина утверждал, что действовал в порядке самообороны.

Первые два раза приговора были отменены из-за нарушений. В 1994-м присяжные проголосовали за пожизненное заключение, но судья настоял на смертном приговоре. Как отмечают адвокаты Мэдисона, этот судья – лидер в Алабаме по числу случаев ужесточения наказания, вынесенного присяжными, передает The Wall Street Journal.

В 2018 году случился уже второй перенос казни Мэдисона – в мае 2016-го исполнение приговора было отменено за несколько часов до исполнения. Тогда адвокаты утверждали, что из-за деменции Мэдисон не помнит преступления – и, таким образом, не в полной мере понимает, за что его собираются лишить жизни. Этот аргумент в итоге был отклонен Верховным судом – он постановил, что осужденный в состоянии понять, что его казнят за убийство, в котором он был признан виновным.

Сейчас главный аргумент защиты – то, что с 2017 года судьи в Алабаме не могут выносить смертный приговор, если присяжные высказались за более мягкое наказание. По мнению адвокатов, исполнение такого приговора в случае Вернона Мэдисона будет противоречить Восьмой поправке к Конституции США, которая запрещает необоснованно жестокие наказания. Защита настаивает, что приговор должен быть пересмотрен, пишет местный сайт Al.com.

Юристы также направили письмо губернатору Алабамы с просьбой о смягчении наказания, в котором заявили, что казнить больного деменцией негуманно, и указали на многие другие проблемы со здоровьем у Мэдисона. Ответ губернатора пока неизвестен.

Казнь приостановлена до принятия Верховным судом решения по поводу очередной жалобы защиты Мэдисона. Если суд решит не рассматривать ее, Мэдисон будет казнен.

Напомним, ранее сообщалось, что за сексуальное насилие над гимнастками врача сборной США посадят на 175 лет.