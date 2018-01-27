Треть из привлеченных к уголовной ответственности в 2017 году - рецидивисты, - глава Нацполиции Украины

В Украине треть из привлеченных к уголовной ответственности в прошлом году ранее уже совершали преступления.

Об этом во время заседания коллегии МВД заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает «112 Украина».

По данным МВД, повторно в 2017 году совершили преступления 34 тысячи человек из общего количества привлеченных к уголовной ответственности.

По словам Сергея Князева, отчасти такой тенденции способствует тенденция либерализация уголовного наказания. Так, по данным полиции, в заключении в 2004 году находились 190 тысяч человек, через 10 лет - уже 147 тыс. человек, а в 2017 году количество людей, находящихся в местах лишения свободы сократилось до 60 тыс. человек.

«Нужно быть реалистами и понимать, что потенциальных правонарушителей на улицах увеличилось почти на 90 тысяч. Остается риторический вопрос, созданы ли условия для ресоциализации этих людей, когда в государстве высокий уровень безработицы, снижается благосостояние значительной части населения? Что этим людям делать? Как следствие, в прошлом году 34 тыс. ранее судимых граждан повторно совершили преступления, или треть от общего количества людей привлеченных к уголовной ответственности», - заявил Князев.

Напомним, что, по словам министра внутренних дел Авакова, в Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности.