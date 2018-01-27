Уровень безопасности постепенно возрастает, - Аваков заявил о снижении уровня преступности в Украине

В Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании коллегии МВД по итогам работы за год.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

- Количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 14%. Число граждан, которые пострадали от преступных действий на протяжении года уменьшилось на 16%, - сказал он.

По словам главы МВД, на 17% сократилось число умышленных убийств и тяжких телесных повреждений. На четверть сократилось число разбойных нападений, на 35% стало меньше грабежей.

- Уровень безопасности наших граждан постепенно возрастает. Уверен, что обратного процесса уже не будет, - подчеркнул Аваков.

Также Аваков опубликовал результаты работы Нацполиции за первое полугодие 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось что Украина вошла в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности.