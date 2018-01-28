На Николаевщине мужчину наказали четырехмесячным арестом за кражи высаженных растений

На Николаевщине суд признал наркозависимого мужчину виновным в кражах высаженных молодых деревьев и наказал арестом сроком на четыре месяца, а также взыскал потерпевшим материальный и моральный ущерб.

Об этом свидетельствует приговор Братского районного суда Николаевской области.

Следствие установило две кражи. В первом случаем вор из земли вынул три голубые ели на территории детского городка «Сказка» по улице Мира в селе Новоконстантиновка Братского района. Во второй раз он уже на приусадебном участке дома в селе Новоалександровка похитил 34 саженцы фруктовых деревьев.

Обвиняемый признал себя виновным и рассказал, что похищенное продавал на рынке в Еланце.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража») и назначить наказание в виде четырех месяцев ареста. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск одного потерпевшего и взыскал с вора в пользу потерпевшего 884 гривны имущественного ущерба и 1500 гривен морального ущерба.

Стоит отметить, что случаи воровства саженцев деревьев и декоративных растений довольно распространены в Николаеве.

Так в Николаеве возле офиса одного турагентства за лето украли 10 декоративных растений. Позже возле этого же офиса в центре города неизвестный украл зеленые насаждения с газона. А в сквере «Сердце города» неизвестные выкорчевали и похитили пять молодых дубов

Также ранее было опубликовано видео, на котором видно, как неизвестный крадет газонную траву, выложенную возле одного из домов Николаева.

Кроме того в Николаеве две женщины ночью украли восемь кустов декоративных растений, высаженных около магазина. Еще в николаевском сквере "Обувщик" неизвестные похитили более сотни саженцев деревьев сразу же после того, как их и высадили николаевцы.

А ранее в Николаеве супруги украли из двора местной жительницы два куста можжевельника, продав их, выручили 200 гривен.