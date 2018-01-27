Николаевская полиция составила 40 протоколов на торговцев стихийной «ярмарки» на Колодезной

Полиция составила 40 административных протоколов на торговцев стихийного рынка на улице Колодезной, который именуют «ярмаркой».

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Участковые общались с гражданами, торгующими продуктами питания, в частности молочными, мясными и рыбой, и продовольственными товарами без соответствующих документов, создавая при этом антисанитарные условия. Полицейские разъясняли уличным продавцам, что, осуществляя торговлю «с рук», да еще и не соблюдая санитарных норм, они подвергают опасности здоровье и жизнь николаевцев», – сообщили в полиции.

Также полицейские провели и профилактическую работу – они разъяснили гражданам об ответственности за нарушение правил торговли, и предлагали реализовывать свой товар в местах, соответствующим требованиям установленных санитарных правил

В результате рейда полиция составила административные протоколы на 40 человек по статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Торговля с рук в неустановленных местах»). Материалы в дальнейшем будут направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Напомним, что еще в 2016 году в Николаеве решили приостановить работу стихийного рынка на улице Колодезная. Но позже городские власти разрешили частичное проведение ярмарки на Колодезной после того, как продавцы начали перекрывать дорогу.