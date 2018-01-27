Николаевская полиция составила 40 протоколов на торговцев стихийной «ярмарки» на Колодезной

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Полиция составила 40 административных протоколов на торговцев стихийного рынка на улице Колодезной, который именуют «ярмаркой».

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Участковые общались с гражданами, торгующими продуктами питания, в частности молочными, мясными и рыбой, и продовольственными товарами без соответствующих документов, создавая при этом антисанитарные условия. Полицейские разъясняли уличным продавцам, что, осуществляя торговлю «с рук», да еще и не соблюдая санитарных норм, они подвергают опасности здоровье и жизнь николаевцев», – сообщили в полиции.

Также полицейские провели и профилактическую работу – они разъяснили гражданам об ответственности за нарушение правил торговли, и предлагали реализовывать свой товар в местах, соответствующим требованиям установленных санитарных правил

В результате рейда полиция составила административные протоколы на 40 человек по статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Торговля с рук в неустановленных местах»). Материалы в дальнейшем будут направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Напомним, что еще в 2016 году в Николаеве решили приостановить работу стихийного рынка на улице Колодезная. Но позже городские власти разрешили частичное проведение ярмарки на Колодезной после того, как продавцы начали перекрывать дорогу.

Тарас Леонтян

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