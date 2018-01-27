Кассир николаевского ломбарда присвоил на работе деньги с драгоценностями и по амнистии избежал наказания

В Николаеве суд амнистировал кассира ломбарда, который присвоил на работе деньги и золотые украшения на общую сумму около 67 тысяч гривен.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Ленинского районного суда Николаева.

В приговоре говорится, что сотрудник ломбарда присвоил денежные средства в сумме 49 тысяч 702 гривны и ювелирные украшения: золотые цепочку и перстень, стоимостью 17 тысяч 565 гривен. Таким образом ломбард потерпел от своего работника ущерб в размере 67 тысяч 267 гривен.

Суд признал кассира виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Также суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Одновременно, с учетом наличия на иждивении малолетнего ребенка, суд решил амнистировать осужденного, избавив от необходимости платить штраф.

Напомним, в Одессе женщина организовала разбойное нападение на ломбард, чтобы вернуть свои драгоценности.