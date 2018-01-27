За прошедший год 354 сотрудника полиции стали фигурантами уголовных дел

Евгений Коваль В 2017 году Департамент внутренней безопасности МВД начал 1904 уголовных производства, по которым объявил 354 подозрения работникам полиции.

Об этом в субботу, 27 января, во время коллегии МВД заявил глава ДВБ Евгений Коваль, сообщает пресс-служба ведомства.

«ДВБ продолжает выявлять преступления, которые совершили работники полиции - взяточничество, злоупотребление служебным положением, вымогательство. Работаем по принципу документирования не отдельно взятого фигуранта или факта, а всей преступной схемы и причастных к ней лиц», - сказал Коваль.

Вследствие расследования дел, связанных с незаконной деятельностью полицейских, в государственный бюджет в 2017 году поступило более 400 миллионов гривен.

Так, работникам ДВБ удалось предотвратить заключение работниками Нацполиции договоров по поставкам топлива с обществом «Трейд Коммодити» на сумму 380 миллионов гривен, руководство которого в дальнейшем было привлечено к уголовной ответственности НАБУ за махинации при поставках топлива для Минобороны.

Также был разоблачен руководитель управления материально-технического обеспечения полиции Хмельницкой области, который присваивал средства, рассчитанные на питание и обеспечение правоохранителей, которые проходят службу в АТО.

Кроме этого обезврежена преступная организация, действовавшая в системе незаконного завладения автотранспортом.

Глава департамента отметил, что часто недобросовестные правоохранители образуют преступные группы.

«Руководитель финансового управления полиции Киева организовал преступную группу, которая в течение длительного времени, завышая премиальные для полка особого назначения, присваивали средства. На украденные деньги фигуранты дела приобрели автомобили премиум класса и жилье в новостройке», - рассказал Коваль.

Напомним, в Киеве на железнодорожнем вокзале задержали ОПГ, состоящее из сотрудников полиции и профессиональных воров.