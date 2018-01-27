«Одного из мальчиков он развращал шесть лет»: На Донетчине местного жителя подозревают в растлении несовершеннолетних

В Добропольском районе Донецкой области местного жителя подозревают в растлении несовершеннолетних.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Сообщается, что вчера вечером, 26 января, к правоохранителям обратилась жительница одного из сел Добропольского района и заявила, что ее сожитель развращает ее 7-летнего сына.

Со слов женщины, в тот день 38-летний мужчина подошел к мальчику, который направлялся в туалет, и совершил в отношении него развратные действия. Мальчик рассказал матери, что таким образом отчим "общался" с ним неоднократно.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий в полицию обратился еще один житель того же поселка с заявлением о том, что указанный человек в течение последних шести лет совершал развратные действия в отношении его 14-летнего пасынка.

Сейчас данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий относительно лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) УК Украины. Мужчина сейчас задержан, решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, а также проверяется причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении других детей.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 22 мая в Николаеве пропал ученик 3-го класса, 10-летний мальчик. Утром 23 мая его нашли неподалеку от поселка Горького в Ингульском районе Николаева. 24 мая полиция, благодаря обращениям неравнодушных граждан, задержала подозреваемого в похищении школьника. Задержанный Виталий Врубель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних и отбывал наказание в виде принудительного лечения. До 2009 года он находился на принудительном лечении и по настоящее время находится на учете у врача-психиатра.

Злоумышленнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. В полиции утверждали, что подозреваемый признался в похищении школьника. Также подозреваемый заявлял, что якобы «слышит голоса», но не принимает положенные ему лекарства.