В Одессе НАБУ после обысков задержало экс-руководителя АМПУ, которого ранее суд отпустил под залог по другому делу

Детективы НАБУ задержали в Одессе экс-руководителя администрации морских портов и десяток других чиновников.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на собственные источники в агенстве.

Бывшее руководство АМПУ и экс-директора Андрея Амелина в частности подозревают в растрате и присвоении бюджетных средств от портовых доходов. Речь идет о тендерах, на которых были организованы крупные «откаты».

- Следственные действия совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой проводятся в Киеве, Николаевской области и Одессе. Обыски связаны с вероятными фактами злоупотребления служебными полномочиями при закупках услуг по дноуглубительным работам в Бердянском и Мариупольском портах в 2015 и 2016 годах, - сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отметим, что до НАБУ Амелиным занималась СБУ. В открытом уголовном производстве указывалось, что Амелин растратил более 3 миллиона гривен со счетов АМПУ, которые предназначались на закупку горючего. Чиновника задержали 29 июля 2016 года.

Вскоре после задержания Амелин вышел из-за решетки – его родственники внесли за него залог в 1,4 миллиона гривен. В данный момент уголовное производство в отношении Амелина так и не попало в суд. В апреле 2017 года судья Приморского райсуда Одессы Сергей Кичмаренко вернул обвинительный акт в отношении Амелина в Генпрокуратуру для устранения в нем недоработок. В конце июня апелляционная инстанция подтвердила это решение судьи.