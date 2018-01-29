На границе с РФ у пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов

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Украинские пограничники задержали на пункте пропуска "Бачевск" 58-летнего гражданина Украины, который ехал в Россию с более 10 паспортными документами.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

«На выезд из Украины прибыл рейсовый автобус марки «NEOPLAN» украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса-Москва. Во время проведения пограничного контроля, один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт, а также еще около 10 различных документов, выданных на других лиц», - говорится в сообщении.

Кроме этого, гражданин имел при себе шесть мобильных телефонов и два флеш-накопителя.

Пограничники передали мужчину соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.

Напомним, в Одессе на территории торгового морпорта пограничники задержали четырех парней с муляжами оружия и гранат.

Роман Свиридов

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