В харьковском аэропорту СБУ задержала таможенника, вымогавшего взятки с пассажиров

СБУ разоблачила механизм вымогательства денег с пассажиров на таможенном посту харьковского аэропорта. Один из подозреваемых задержан.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По их данным, должностные лица таможенного поста «Харьков-аэропорт» организовали механизм вымогательства денег с пассажиров за сокрытие от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров.

В СБУ сообщают, что во время досудебного расследования правоохранители задокументировали пять фактов получения таможенниками взяток от авиапассажиров на общую сумму 20 тысяч гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из фигурантов дела в помещении Международного аэропорта «Харьков» во время получения очередной взятки в размере 6 тысяч гривен, рассказали в СБУ.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 368 (Получение взятки) УК. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и другим фигурантам производства и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ разоблачила на взятке одного из руководителей Киевской таможни.