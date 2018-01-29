«Больше, чем за шесть лет до начала работы бюро»: НАБУ имеет доказательства преступной деятельности более 30 судей

В течение двух лет с начала первых расследований детективы Национального антикоррупционного бюро чаще разоблачают коррупцию в государственном секторе и судебной ветви власти.

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник во время презентации ежегодного опроса Американской торговой палаты в Украине (ACC), сообщает пресс-служба НАБУ в понедельник, 29 января.

- Мы задокументировали преступную деятельность более 30 судей - это больше, чем за шесть лет до начала работы бюро, - заявил Сытник.

В НАБУ отметили, что наличие проблем в работе судебной системы подтвердили и представители бизнеса.

По результатам опроса, 71% респондентов считают, что суды являются наиболее коррумпированными государственными органами.

Более половины опрошенных убеждены в том, что шагом, который Украина должна сделать для достижения прогресса в борьбе с коррупцией, является создание Антикоррупционного суда.

Напомним, ранее НАБУ сообщало, что к схемам о коррупции в Госмиграции могут быть причастны суды.