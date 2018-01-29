Судья по ходатайству прокуратуры отпустила под личное обязательство фигуранта «дела Копейки» Фолтина

Вадим Фолтин (по центру) Заводский суд Николаева по ходатайству прокуратуры избрал директору фирмы «ПИК «МГБ» Вадиму Фолтину меру пресечения в виде личного обязательства.

Соответствующее решение в понедельник, 29 января, приняла судья Зинаида Сухаревич, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Ходатайство прокурора Николаевской местной прокуратуры №1 удовлетворить. Применить к Вадиму Фокину (...) меру пресечения личное обязательство, - зачитала решение судья.

Мера пресечения избрана до 16 марта.

Как известно, Вадим Фолтин – последний из задержанных в рамках дела депутата Игоря Копейки. Сначала он был госпитализирован в медучреждение, после чего сменил защитников, отказавшись от услуг Тимошина и Головко, и заключив договор с Сабановым. В итоге суд дал Фолтину и его новому адвокату время на ознакомление с материалами ходатайства об избрании меры пресечения. В заседании объявлен перерыв до 29 января.

По материалам следствия, взятку прокурору передавал именно Фолтин. По версии же Владимира Тимошина, Фолтина подстрекали дать взятку следователю прокуратуры представители правоохранительных органов.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали депутата горсовета от Оппоблока Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина. Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Спустя несколько судебных заседаний Игоря Копейку арестовали на два месяца на время следствия, он может выйти на свободу, внеся залог в 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына поместили под круглосуточный домашний арест. Также мера пресечения уже избрана Дмитрию Рябцу (2 месяца ареста с правом внесения залога в размере 16,753 миллиона гривен) и Олегу Тоболину (2 месяца ареста с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен).