«Кто-то будет извиняться», - депутат Николаевского горсовета от «Самопомощи» Репин заступился за «оппозиционера» Копейку

Александр Репин и Игорь Копейка Депутат Николаевского городского совета от партии «Самопомощь», замдиректора департамента ЖКХ Александр Репин не считает виновным депутата от «Оппозиционного блока» Игоря Копейку, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку и еще четыре человека.

Александр Репин отметил, что поддерживает Игоря Копейку и не считает его виновным, а сами доказательства в деле - ложью.

- В чем Копейка виновен? Банда? Я считаю, что это ложь. Пусть докажут это и потом будем говорить. Потому давайте подождем суд, может кто-то будет еще и извиняться перед Копейкой. Сама формулировка: создание преступной группы, хищение бюджетных средств и дача взятки... Почему-то у следственного судьи дело как-то начинает разваливаться, а потом мы узнаем, что деньги лежали под сидением, а того вообще не было, а я подумал… это настолько тяжелые статьи. Не нужно писать «преступная группа», я с Копейкой сижу на расстоянии пяти метров и тут уже составляют такой список «группа Копейки» и где эта группа? - прокомментировал он.

Кроме того, замдиректора департамента ЖКХ согласен с мнением депутатов Николаевского горсовета от партии «Оппозиционный блок», о том что дело носит политический характер.

- Судя по тому, как подается эта информация, политики в деле больше, чем юриспруденции. Я не вижу преступления. Я подписывал все эти документы, как представитель-заказчик, я по функционалу обязан это подписывать. Конечно, я соучастник. 2 тысячи 700 договоров я подписал за прошлый год и Палько (директор департамента ЖКХ, - ПН), так и что докажите…, - резюмировал Репин.

Ранее сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.