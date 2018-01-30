Николаевской авиабригаде ВМС поставили некачественные винты – нанесен ущерб на 1,7 миллиона гривен

Частное предприятие-подрядчик поставило морской авиационной бригаде ВМС Украины некачественные воздушные винты, которые якобы были отремонтированы.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Отметим, что речь идет о 10-й Сакской морской авиационной бригаде, которая после аннексии Крыма передислоцировалась в Николаев.

У подрядчика был заказ на проведение капитального ремонта воздушных винтов для военной части. Служащие предприятия поставили в авиационную бригаду два якобы отремонтированных воздушных винта. Также предприятие использовало поддельные документы о якобы проведенном ремонте на «410-м Заводе гражданской авиации», который относится к государственному концерну «Укроборонпром». На самом деле ремонт не проводился.

«Должностные лица предприятия поставили воинской части изделия ненадлежащего качества и неустановленного происхождения. В результате таких незаконных действий государству нанесен ущерб на сумму 1 миллион 680 тысяч гривен», - сообщили в прокуратуре.

Сейчас начато уголовное производство по части 3 статьи 190 («Мошенничество»), части 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины относительно незаконных действий должностных лиц частного предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что с завода имени 61-го коммунара взыскали более миллиона гривен за некачественный ремонт ракетного катера.