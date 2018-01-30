«Работал на оккупантов в Крыму»: задержанного на крупной взятке чиновника «Укрзалізниці» будут судить еще и за госизмену

Заместителя юридического департамента «Укрзалізниці» Александра Ященко, который попался на взятке в 4 миллиона гривен, также будут судить за государственную измену.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Так, в ходе следствия было установлено, что в прошлом Ященко занимал должность начальника управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в АР Крым. Во время аннексии полуострова он оказывал помощь оккупантам.

Также с апреля 2014 года до апреля 2015 года он работал в оккупационной администрации временно исполняющим обязанности замначальника Федеральной исполнительной службы судебных приставов по Крыму.

Эти факты всплыли, когда прокуратура проводила досудебное расследование по факту получения чиновником и его высокопоставленным коллегой из «Укрзалізниці» взятки в размере 4 миллиона.

«Кроме того, в рамках данного уголовного производства установлен факт умышленного невнесения им в электронной декларации сведений об имуществе и денежные средства», — сказано в сообщении.

Ященко будут судить по трем статьям Уголовного кодекса: ч.4 ст.368 (получение взятки), ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), ч.1 ст.111 (государственная измена).

Напомним, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве бывшего «министра здравоохранения» так называемой «Республики Крым» Петра Михальчевского.