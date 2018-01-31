В Николаеве подрядчика подозревают в присвоении 200 тысяч гривен при ремонте в морпорту

В Николаеве директора частного предприятия подозревают в присвоении 208 тысяч гривен при ремонте автовесовой на территории Николаевского морского торгового порта.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Директору фирмы 30 января сообщили о подозрении по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах»).

По версии прокуратуры, он внес недостоверные данные в акты выполненных работ – завысил стоимость проведенных работ на 208 тысяч гривен, что составляет пятую часть от общей стоимости работ. Предпринимателю вменяют материальный ущерб на указанную сумму, нанесенный государству. Проводится проверка фактов «возможного завладения подозреваемым бюджетными средствами при проведении ремонта других объектов». Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевской авиабригаде ВМС поставили некачественные винты и был нанесен ущерб на 1,7 миллиона гривен.