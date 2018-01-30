На Донетчине пограничник отказался от взятки и получил за это солидную премию

Прапорщик приграничного Краматорского отряда Дмитрий Перендишиди получил премию в 10 тысяч гривен за отказ от взятки в 5 тысяч гривен.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

«Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил инспектора пограничной службы Краматорского отряда прапорщика, который получил премию 10 тыс. грн за отказ от взятки 5 тыс. грн», — написал Слободян.

Аваков в то же время отметил, что это очень «правильный и красивый жест».

- Я далек от того, чтобы каждому чиновнику, который отказывается (от взятки — ред.), удваивать сумму и платить. Но на самом деле что-то в этом есть, и об этом надо подумать, — сказал глава МВД.

Напомним, испанец в аэропорту «Киев» пытался подкупить пограничников сотней евро.