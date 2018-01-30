В «Борисполе» пограничники задержали вербовщика боевиков для террористических группировок

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Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в аэропорту «Борисполь» задержали гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

«Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. По предварительной информации сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористических группировок», - говорится в сообщении.

Иностранца пограничники задержали и передали сотрудникам Нацполиции. По данному факту сообщено украинском бюро Интерпола в Киеве.

Напомним, киевский суд приговорил бразильца к 13 годам тюрьмы, за вербовку боевиков для «ДНР».

Роман Свиридов

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