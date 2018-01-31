Депутата Николаевского облсовета Чмыря оштрафовали на 3,5 тысяч гривен за неявку в суд

Сергей Чмырь Апелляционный суд Николаевской области оштрафовал депутата Николаевского областного совета Сергея Чмыря на 3524 гривны за то, что он без уважительной причины не явился на судебное заседание 29 января.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

Суд рассматривал апелляционные жалобы обвиняемых Дуброва и Палладия на приговор Братского районного суда Николаевской области от 17 марта 2017 года.

«Пострадавший – депутат Чмырь в очередной раз на судебное заседание не явился. В Апелляционный суд Николаевской области поступило письменное заявление его защитника о командировке в ​​Киев, однако документов в подтверждение этого обстоятельства не предоставил. Поэтому апелляционный суд пришел к выводу, что потерпевший Чмырь повторно без уважительных причин не явился на заседание», - сообщили в суде.

Напомним, ранее Братский районный суд вынес приговор депутату Вознесенского городского совета от «Укропа» Николаю Паладию и представителю ВО «Свобода» Геннадию Дуброву, которые обвинялись в попытке похищения депутата Николаевского областного совета от "Батьківщини" Сергея Чмыря. Приговор Дуброву обосновывается также его участием в беспорядках под Верховной Радой в августе 2016 года, когда погибли бойцы Национальной гвардии. В июне 2017 года Дубров и Паладий подали апелляцию на приговор Братского райсуда.