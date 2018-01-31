Прокуратура вновь проводит обыски у депутата Николаевского горсовета Копейки

Игорь Копейка В среду, 31 января, у депутата Николаевского горсовета Игоря Копейки сотрудники правоохранительных органов вновь проводят обыски.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Владимир Тимошин.

"Утро опять началось с обысков у Копейки. Всем доброе утро, и хорошего дня!" - написал Тимошин.

"Если к Вам в дверь постучали в 7 утра, звоните адвокату - это обыск", - спустя время добавил он.

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Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали депутата горсовета от Оппоблока Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина. Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Спустя несколько судебных заседаний Игоря Копейку арестовали на два месяца на время следствия, он может выйти на свободу, внеся залог в 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына поместили под круглосуточный домашний арест. Также мера пресечения уже избрана Дмитрию Рябцу (2 месяца ареста с правом внесения залога в размере 16,753 миллиона гривен) и Олегу Тоболину (2 месяца ареста с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен). Вадиму Фолтину, который, согласно материалам дела, давал взятку прокурору, судья по ходатайству прокуратуры отпустила под личное обязательсто.

А 25 января за Игоря Копейку внесли залог в размере 1 миллион 57 тысяч 200 гривен.