На Луганщине ВСУ взяли под контроль Новоалександровку, которая с 2015 года находилась в «серой зоне»

Украинские военнослужащие взяли под контроль поселок Новоалександровка в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на «Военное телевидение».

«Недавно наши военнослужащие улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяли Новоалександровку под свой контроль», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поселок с 2015 года находился в «серой зоне» - между позициями украинских военных и боевиков. По данным Минобороны, сейчас в этом населенном пункте около 20 жителей.

Напомним, что ранее в штабе АТО сообщали, что 30 января на фронте погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены. Погибшим в зоне АТО воином был 22-летний морпех, который служил в Николаеве.