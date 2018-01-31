Суд арестовал экс-главу Администрации морпортов с залогом в 12 миллионов гривен

Андрей Амелин Соломенский райсуд Киева 30 января решил отправить под стражу с альтернативой внесения 12 миллионов гривен залога экс-главу Администрации морских портов Украины, задержанному накануне по подозрению в хищении средств АМПУ.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По ее информации, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурорами САП.

«Директору ООО «Техморгидрострой Николаев», согласно постановлению суда, назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В САП сообщили, что в среду, 31 января, Соломенский суд избирает меры пресечения другим задержанным фигурантам дела.

Напомним, НАБУ подозревает экс-руководителей АМПУ в присвоении 247 миллионов гривен на тендерах по дноуглублению.

Как известно, семеро подозреваемых были задержаны 29 января в порядке ст. 208 УПК, в ходе проведения следственных действий в Одесской, Николаевской областях и Киеве.

Отметим, ранее сообщалось, что в Одессе НАБУ после обысков задержало экс-руководителя АМПУ, которого ранее суд отпустил под залог по другому делу