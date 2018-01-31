Таможенники помешали незаконно вывезти из николаевского порта партию кукурузы на 22 миллиона гривен

Николаевские таможенники и киевские налоговики помешали незаконно вывезти через один из портов Николаевской области 5377 тонн кукурузы стоимостью 22 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

«Установлено, что предприятие-экспортер мошенническим путем зарегистрировано на лицо, которое никакого отношения к его деятельности не имеет. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины («Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля»), санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров. Сейчас материалы дела готовятся к передаче в суд для принятия решения», - сообщили в фискальной службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве налоговики ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на 6,6 миллиардов гривен.