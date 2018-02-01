В Николаеве Апелляционный суд пересматривает меру пресечения депутату Игорю Копейке и его сыну

В четверг, 1 февраля, в Апелляционном суде Николаевской области проходит рассмотрение апелляционных жалоб на избранные для депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Игоря Копейки и его сына Николая меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

В итоге на эти решения судьи Заводского райсуда Николаева Зинаиды Сухаревич и сторона защиты, и представители прокуратуры подали апелляционные жалобы. Прокуратура хочет изменить сумму залога на 17 миллионов гривен как для Игоря Копейки, так и для его сына.

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09:20 Пришедших на заседание людей настолько много, что они просто не помещаются в зале.

09:00 Игорь Копейка появился в суде. В его поддержку пришли его коллеги по фракции, а также родные. Апелляционные жалобы относительно избранной ему меры пресечения рассмотрят первыми.

Игорь Копейка в окружении родственников Прокуроры Ирина Белоцкая и и Валерий Точонов

Кроме того, в суде находятся представители различных общественных движений, которые выступают

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.