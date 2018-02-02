Полиция задержала ранее судимого николаевца, который избил и ограбил своего товарища

В Николаеве полиция задержала 40-летнего ранее судимого местного жителя, который во время распития спиртных напитков в компании избил и ограбил товарища.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось в доме на улице Старый инвалидный хутор в Заводском районе.

Когда все изрядно захмелели, между потерпевшим и задержанным завязался спор - злоумышленник обвинил мужчину в том, что несколько дней назад тот якобы украл деньги и банковскую карточку у его сожительницы, и потребовал вернуть краденое. Свои требования мужчина «приправил» побоями, после чего забрал из кармана избитого телефон и ушел.

Злоумышленник задержан и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Правоохранители изъяли и вернули потерпевшему его телефон.

Напомним, что в Николаеве полиция задержала подозреваемого в ограблении возле здания железнодорожного вокзала.