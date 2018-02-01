В селе Врадиевка трое несовершеннолетних украли из библиотеки технику: им грозит до шести лет лишения свободы

В понедельник, 29 января в селе Врадиевка трое несовершеннолетних парней украли из местной районной библиотеки технику.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 29 января около 23:00 сотрудники группы быстрого реагирования, патрулируя улицы села Врадиевка, заметили молодого человека, который нес в руках процессор, но, увидев правоохранителей он попытался убежать.

Полицейским, которые догнали его, 16-летний парень не смог предоставить объяснений о происхождении имущества, поэтому признался, что вместе с еще двумя несовершеннолетними друзьями украл технику с местной библиотеки.

«Поздно вечером он и двое его знакомым подростков, 13-ти и 15-ти лет, разбили оконное стекло помещения, залезли внутрь и вынесли из библиотеки процессор, две клавиатуры, магнитофон и колонки. Похищенное разделили поровну и разошлись по домам, но дорогой один из воров наткнулся на правоохранителей», - говорится в сообщении.

На данный момент техника направлена ​​на экспертизу, после проведения которой ее вернут в библиотеку.

Следователи Врадиевского отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины («Кража»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Устанавливается степень вины всех участников происшествия. Следствие продолжается.

Напомним ранее сообщалось, что 27-летний николаевец совершил кражу спортивного инвентаря из спортивной школы в Заводском районе Николаева.