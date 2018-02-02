Чиновницу Арбузинской РГА подозревают в том, что она помогла подрядчику присвоить 200 тысяч гривен

Начальнице отдела образования Арбузинской райгосадминистрации объявили о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Речь идет о ремонте крыши Новокрасненской школы в Арбузинском районе. Чиновница подозревается в том, что она действовала «с целью получения неправомерной выгоды для предпринимателя» и подписала справку о завышенной стоимости и объемах выполненных строительных работ. Также она подписала акт приема выполненных работ, в который предприниматель внес недостоверные данные.

«Она фактически создала официальные документы, которые предоставляли право предпринимателю получить деньги за выполненные работы», - пояснили в прокуратуре.

Ранее этому предпринимателю, который присвоил более 200 тысяч гривен, сообщили о подозрении по части 4 статьи 191 («Присвоение чужого имущества») и части 2 статьи 366 («Подделка официальных документов») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве подрядчика подозревают в присвоении 200 тысяч гривен при ремонте в морпорту.