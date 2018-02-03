В Первомайске квартирант, не плативший за жилье, обокрал хозяйку во время выселения

В январе в Первомайский отдел полиции обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением, что после выезда квартиранта из ее жилища исчезло и имущество.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции.

В частности, пропали как бытовые вещи, так и газовое оборудование, также вор похитил чугунные батареи и металлические трубы. Сумму ущерба женщина оценила в 12 тысяч гривен.

Проведя ряд розыскных мероприятий, участковые офицеры полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Оказалось, что к краже причастен 33-летний арендатор.

«Мужчина поселился в доме вместе с семьей, однако, не платя домовладелице деньги за аренду, был выселен. Жилье он покинул, но за несколько раз вывез все, что считал нужным, даже разбив окно, проник в гараж, доступа к которому не имел. Потерпевшая не сразу проверила домовладение, а лишь месяц спустя увидела, что злоумышленник ее обокрал», - говорится в сообщении.

Расследуется уголовное производство, начатое по статье 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что в Заводском районе Николаева группа несовершеннолетних подростков три раза ограбила дом пожилой пары.