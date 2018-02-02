В Николаеве наградили конвойных, которые помешали переправить наркотики подсудимому

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В Николаеве наградили двух конвойных, которые помешали передаче наркотиков подсудимому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Конвоиров отметили 2 февраля во время расширенного заседания коллегии Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. Генерал Юрий Мороз вручил благодарности старшему сержанту Игорю Бойко, сержанту Олегу Поддымникову-Гордееву и сержанту Сергею Слободянику.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве наградили знаками отличия Президента Украины участников АТО первой и второй волн мобилизации.

Вадим Богданов

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