«Хотели сделать родителям подарок»: В детсаду Запорожья фотограф за конфеты делал снимки обнаженных детей

В одном из детсадов в Запорожье вспыхнул скандал - фотограф сделал снимки обнаженных детей, когда они ложились спать.

О тайной фотосессии родители узнали только спустя несколько дней от собственных малышей, говорится в сюжете «Факты ICTV».

Сначала он фотографировал на улице, но затем пробрался и в помещение. Как выяснилось, в спальню его впустила воспитательница.

«Фотограф для этих фотографий показывал, как поставить руки. Поправлял на моем ребенке волосы. Моя дочь на этих фотографиях обнаженная. То есть, на них не видно даже нижнего белья. Мне не нравится, что она сидит в позе, которая, в общем-то, не для ее возраста», - рассказала мама одной из девочек.

Мужчина назвался дядей Сашей. По словам детей, он угостил их конфетами. После того, как родители узнали об инциденте, фотографии отдал и пообещал удалить из архива.

«Я как мужчина, увидел фотографии своего ребенка, как взрослой девушки. Ну, вы понимаете, как в журналах для мужчин... Для меня, конечно, это шок был. Я хотел бы больше озвучить, но не буду, чтобы мне потом ничего не приписали... Мне хотелось просто дать ему...», - заявил отец одной из девочек.

В свою очередь заведующая детского садика №221 Ольга Сироватко сообщила, что фотограф не первый раз предоставляет фото и видео услуги для садика, при этом тайная детская фотосессия должна была стать подарком для родителей к детскому выпускному.

«Так как виньетки сейчас очень дорогие, мы решили родителям сделать подарок...», - прокомментировала заведующая дошкольного учреждения.

Родители обратились в полицию и требуют провести экспертизу фотографий. Уже открыто уголовное производство. При этом адвокат фотографа Сергей Барбашин заявил, что у дяди Саши нет статуса подозреваемого.