На Закарпатье задержали венгра, который в грузовике под бочками с медом спрятал партию контрабандных сигарет

В пятницу, 2 февраля, на Закарпатье пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы в пункте пропуска «Тиса» при осмотре грузового автомобиля «Скания» венгерской регистрации в двойном днище нашли партию контрабандных табачных изделий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что на тайник гражданин Венгрии поставил 60 бочек меда, по 300 килограммов каждая. А в нем находилось около 26 тысяч пачек сигарет.

«Сейчас осуществляется оценка выявленного. В дальнейшем будет составлен протокол о нарушении таможенных правил. Полуприцеп опломбирован и размещен в боксе углубленного досмотра, грузовой автомобиль вместе с водителем находятся на площадке для задержанных транспортных средств», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как контрабандисты пытались вывезти в Словакию 1,5 тысяч пачек сигарет на грузовом поезде, присыпав их рудой.