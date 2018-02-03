В Италии задержали преступника, который из автомобиля открыл огонь по мигрантам

В центре итальянского города Мачерата мужчина открыл огонь по прохожим, сообщает местное издание Ansa.

Злоумышленник стрелял из своей машины, Сообщается, что целился он в темнокожих людей. Мэр города Мачерата Романо Каранчини призвал местных жителей не выходить на улицы из соображений безопасности.

Позже сообщили, что полиция задержала злоумышленника. Правоохранители заблокировали его автомобиль. Увидев полицейских, мужчина выбежал из машины, но был задержан. Свой пистолет злоумышленник оставил в машине.

По данным Reuters, во время стрельбы были ранены не менее четырех мигрантов из Африки.

Напомним, ранее сообщилось о том, как в Одессе пьяный мужчина из окна квартиры открыл стрельбу по прохожим.