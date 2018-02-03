В Херсоне суд арестовал бывшего «замминистра спорта» аннексированного Крыма

Херсонский городской суд избрал меру пресечения бывшему «замминистра спорта» аннексированного Крыма в виде содержания под стражей.

Об этом у себя на странице в социальной сети сообщил заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

«Несмотря на то, что сегодня выходной день, мы продолжаем работать. В частности, только что Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему «заместителю министра спорта» в псевдоправительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей, которому до этого было сообщено о подозрении в государственной измене. Работаем дальше ...!» - отметил он.

Как известно, 2 февраля контрразведчики СБУ задержали на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенного совета министров оккупационной власти.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что указанный человек ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.