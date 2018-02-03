Киевская прокуратура потребует смягчить меру пресечения арестованным за поджог монастыря УПЦ Московского патриархата

Прокуратура города Киева будет просить о смягчении меры пресечения Александр Горбаню и Алексей Шемотюку, которые подозреваются в попытке поджога в ночь на 25 января религиозного сооружения Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«По результатам рабочей встречи руководства Прокуратуры города Киева с представителями Музея истории Украины - в понедельник будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной общины и города Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви, - отметила она. - Прокуратура города Киева в апелляции будет отстаивать последовательную позицию и просить смягчить меру пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП».

При этом она добавила, что Генпрокурор Юрий Луценко встретился с народными депутатами, которые выразили готовность выступить поручителями подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 3 февраля возле Десятинной церкви УПЦ Московского патриархата в Киеве одновременно проходят молебен прихожан с целью защиты храма от радикалов и акция в поддержку арестованных за поджог храма в ночь на 25 января.