В Сумах задержали пограничника, который вместе с двумя экс-силовиками вымогал 40 тысяч от местного жителя

В Сумской области при получении неправомерной выгоды задержали инспектора пограничной службы местного пограничного отряда.

Об этом сообщили в отделе коммуникации со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

«Оперативники установили, что военнослужащий и двое бывших сотрудников МВД требовали от одного из жителей Сум более 40 тысяч гривен за содействие в уклонении от уголовной ответственности за возможную причастность к совершению преступления. Правоохранители задокументировали получение злоумышленниками первой и второй частей взятки в размере пятнадцать тысяч гривен. Пограничника задержали на одной из улиц областного центра во время получения им 27 тысяч гривен - третьей части неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 («Получение взятки») Уголовного кодекса Украины двоим злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении третьему участнику группировки.

Продолжается досудебное расследование, в частности по установлению других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Киевщине задержали чиновника РГА, вымогавшего взятку в 100 тысяч долларов.