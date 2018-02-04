На Николаевщине подрались собутыльники, один из них от ножевых ранений скончался в больнице

В Березанке во время застолья ссора между двумя мужчинами переросла в драку, в результате которой один из них получил ножевые ранения и скончался в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области

Так, в Березанское отделение Очаковского отдела полиции поступило сообщение из местной больницы о госпитализации с ножевым ранением грудной клетки 30-летнего мужчины.

Выяснилось, что ночью потерпевший вместе с двумя знакомыми распивали спиртные напитки в доме одного из мужчин. В какой-то момент двое парней начали ссориться, тогда хозяин дома приказал им выйти на улицу и решать конфликт там. Во дворе между мужчинами возникла драка, в ходе которой злоумышленник достал из кармана нож, который прихватил со стола, и ударил несколько раз своего знакомого.

Преступник ушел, а потерпевший смог дойти домой к своей сожительнице, которая проживала неподалеку, и уже там, потерял сознание. Женщина вызвала скорую помощь, однако в больнице раненный мужчина скончался.

Полицейские Березанского отделения полиции установили местонахождение 18-летнего злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 («Покушение на преступление») ч. 1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Нож правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что в селе Трикраты Вознесенского района полиция задержала 42-летнего мужчину, который в результате ссоры, произошедшей после застолья, убил свою соседку.