В Мариуполе осудили сотрудниц музея, которые за два дня до аннексии Крыма передали на полуостров 52 картины

Суд Мариуполя Донецкой области признал виновными двух сотрудниц коммунального Мариупольского краеведческого музея, которые помогли в передаче 52 картин XVII-XX веков оккупационной власти Крыма.

Об этом сообщает Главком, ссылаясь на приговор суда от 25 января.

Из материалов дела следует, что 18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки Российское и украинское искусство ХVIII — начала ХХ века. В тот же день из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины. Их показ должен был длиться до 27 мая 2014 года.

19 марта 2014 мариупольские музейщики получили письмо от директора Симферопольского художественного музея, в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине.

Тогдашняя руководитель Мариупольского краеведческого музея, а ныне заведующая филиала этого учреждения Ольга Чаплинская единолично расторгла договор об экспозиции картин из Крыма. А заведующая отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ Мариупольский краеведческий музей Наталья Курьонишева 20 марта передала посланнику симферопольского музея, на которого возлагалась обязанность транспортировки, 52 экспонированные картины.

Обвиняемые признались в содеянном и раскаялись.

Обеим женщинам назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год. На основании применения закона об амнистии суд освободил их от назначенного основного и дополнительного наказания.