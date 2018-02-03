Северная Корея с помощью фальшивых документов заработала $200 миллионов на экспорте оружия и угля в обход санкций

В обход санкций США Северная Корея заработала в 2017 году почти 200 миллионов долларов от экспорта запрещенных товаров.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на засекреченный доклад независимых экспертов ООН.

Как сообщается в докладе, Северная Корея поставляла уголь в порты России, Китая, Малайзии, Вьетнама, а также Южной Кореи. В основном для этих целей власти использовали фальшивые документы, в которых указывалось, что страной происхождения угля является Россия или Китай.

Кроме того, согласно расследованию ООН, в период с 2012 по 2017 годы Северная Корея отправила более 40 незадекларированных грузов, предназначавшихся для научного центра в Сирии, который контролирует программу химического оружия в стране. Два груза были перехвачены службами неназванных стран. Сообщается, что они содержали в себе плитку, неподверженную воздействию кислоты, которая могла быть использована при создании крупного химического предприятия.

Также в докладе говорится о том, что КНДР поставляла в Мьянму баллистические ракеты. В частности, экспортировались ракеты «земля-воздух».

Напомним, что в России находится от 7 до 20 ракет «Циклон-2» и «Циклон-3» с украинскими двигателями РД-250, в вероятности поставок которых в Северную Корею обвинили Украину.