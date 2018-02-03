В Закарпатье при даче взятки за незаконный ввоз сигарет погорел инспектор Кинологического учебного центра

В субботу, 3 февраля, в поселке Берегово Закарпатской области при передаче взятки задержали инспектора пограничной службы Кинологического учебного центра Западного регионального управления.

Об этом сообщили в отделе коммуникации со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, неправомерную выгоду передавали военнослужащему Мукачевского отряда за содействие незаконному перемещению табачных изделий через границу.

Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 («Получение взятки») и ч. 3 ст. 369 («Дача взятки») Уголовного кодекса Украины. Задержанный инспектор находился в командировке на усилении охраны границы в отделе «Лужники» Мукачевского отряда.

«В настоящее время военнослужащий задержан и доставлен в военную прокуратуру Ужгородского гарнизона. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Сумской области при получении неправомерной выгоды задержали инспектора пограничной службы местного пограничного отряда.