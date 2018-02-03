«Месть нигерийской общине»: полиция назвала имя и мотивы стрелявшего по иностранцам в Италии

В полиции итальянского города Мачерата рассказали, что по прохожим из автомобиля стрелял 28-летний местный житель Лука Траини.

Об этом сообщает интернет издание «Новое Время» с ссылкой на итальянское издание Corriere.it.

Вибритый налысо 28-летний злоумышленник кричал: «Да здравствует Италия!» и сделал римское приветствие (которое схоже с нацистским приветствием) во время задержания. Он также имел завязанный на шее флаг Италии.

«Мотивом нападения может быть месть нигерийской общине. Издание сообщает, что недавно в городе убили итальянку и среди подозреваемых есть гражданин Нигерии», - сообщает издание.

Напомним, что в центре итальянского города Мачерата мужчина из своей машины открыл огонь по прохожим, во время стрельбы были ранены не менее четырех мигрантов из Африки.