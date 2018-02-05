В США арестовали мужчину, готовившегося похитить певицу Лану Дель Рей

Полиция в американском штате Флорида арестовала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей.

Об этом сообщает «ВВС».

Он был задержан в пятницу возле центра Amway в Орландо, где у певицы должен был пройти концерт.

«Когда его взяли под стражу, у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож», - говорится в заявлении полиции.

43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения. Сообщается, что он писал «зашифрованные и угрожающие» посты в социальных сетях. До этого Хант ни разу с 32-летней певицей не контактировал. В настоящее время Майкл Хант находится под арестом.

Напомним, что ранее в Киеве полиция задержала банду, которая похищала иностранцев и требовала за них выкуп.