После «предупреждения» от Луценко фигурант дела о «вышках Бойко» лег в больницу

Депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Бакулин перенес операцию и попал в больницу.

Об этом заявил его помощник, сообщает телеканал «112 Украина».

Деталей об обстоятельствах недомогания фигуранта дела «вышек Бойко» представитель нардепа не предоставил.

2 февраля Генеральная прокуратура объявила, что будет просить у Верховной Рады разрешение на привлечение Бакулина к уголовной ответственности. Глава ГПУ Юрий Луценко сказал также, что у следствия «нет прямых доказательств» участия Юрия Бойко в схеме покупки буровых установок для «Черноморнефтегаза».

Бакулин был во главе «Нафтогаза» с марта 2010-го по 21 марта 2014 года, когда его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 миллиарда, однако он вышел под залог в 10 миллионов гривен.

Как известно, Евгений Бакулин, который не имеет никакого отношения к Николаевской области, накануне выборов в 2012 году собирался идти в нардепы по 130-му избирательному округу (с центром в Баштанке). Тогда экс-губернатор Николаевской области Николай Круглов, говоря о кандидатах в Верховную Раду, заявлял, что «любого николаевца променяет на газификацию области».