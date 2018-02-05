ГФС Николаевщины изъяла из незаконного оборота 56 иностранных мопедов на сумму более 600 тысячи гривен

В ходе проведения операций «Акциз-2018» и «Рубеж-2018» налоговой милицией Николаевского Главного управления Государственной фискальной службы совместно с сотрудниками Николаевской таможни ГФС выявлен факт незаконной реализации мопедов иностранного производства.

Об этом сообщают в Государственной фискальной службе.

По словам и.о. начальника ГУ ГФС в Николаевской области Романа Криля, транспортные средства были ввезены в Украину контрабандным путем, без надлежащего таможенного оформления и реализовывались в Николаеве.

«Из-за действий правонарушителей, бюджет не получал таможенные и другие необходимые платежи», - сообщил Роман Криль.

В ходе обыска оперативными работниками изъято из незаконного оборота 56 мопедов торговых марок «Suzuki», «Honda», «Yamaha», на общую сумму более 600 тысяч гривен.

«Подобные «теневые схемы» ведения бизнеса наносят значительный ущерб государству, местной общине, а, следовательно, и всем гражданам. Поэтому, факт разоблачения таких «махинаторов» - это шаг к европейскому уровню жизни, ведь теневая экономика отнимает у государства возможность выполнять свои социальные обязанности, а эффективная борьба с незаконной хозяйственной деятельностью способствует экономическому и социальному развитию страны », - убежден Роман Криль.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Украины незаконно находится более более 246,4 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.