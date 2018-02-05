В Южноукраинске полицейские задержали двоих рецидивистов, совершивших кражу канализационных труб

В Южноукраинске двое ранее судимых местных жителей похитили канализационные трубы из подвала многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Так, двое 27-летних злоумышленников проникли в подвал дома № 39 по улице Набережная Энергетиков, откуда тайно похитили 34 метра канализационной трубы.

В дальнейшем с целью сбыта похищенного имущества, злоумышленники вызвали такси и пытались загрузить краденное в автомобиль, однако их действия были замечены работниками коммунального предприятия.

Один из похитителей задержан 3 февраля, другой - 5 февраля, им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины («Кража»).

Один из задержанных в октябре прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Подготовлено ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без залога. Изъятые металлические трубы признаны вещественными доказательствами и переданы на хранение в коммунальное предприятие Южноукраинска.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске Николаевской области неизвестные украли 600 метров железобетонной трубы напорного канализационного коллектора, из-за чего канализация текла через колодец прямо в поле.