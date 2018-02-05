На Харьковщине СБУ предотвратила контрабанду радиоактивных приборов для военной техники

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Харьковской области попытку контрабанды радиоактивных приборов для военной авиатехники.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Местный житель планировал переправить по почте в одну из стран Евросоюза бортовой авиационный прибор с источником радиоионизирующего излучения. По заключению экспертов, устройство является товаром двойного назначения, который используется в военной и военно-транспортной авиации российского производства», - говорится в сообщении.

Как отмечается, для его легального вывоза требовалось разрешение Государственной службы экспортного контроля, которого у контрабандиста не было.

«Следственным отделом управления СБУ в Харьковской области по данному факту начато уголовное производство по ст. 333 и ст. 265 Уголовного кодекса Украины», - добавили в спецслужбе.

Напомним, двое жителей Харьковщины пытались вывезти из Чернобыля уран в спортивной сумке.